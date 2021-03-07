Казино Лев - официальный сайт игровых автоматов

В казино Лев собраны самые популярные и прибыльные слоты с отдачей более 95%. Помимо обычных слотов есть рулетки, настолки и игры с живыми дилерами. Чтобы играть было приятнее, онлайн-клуб дает хорошие стартовые бонусы в виде фриспинов и реальных денег.

Дизайн и функционал онлайн клуба Лев

Оформление сайта выполнено в приятных темных тонах, благодаря чему все картинки и цветные блоки выглядят как неоновые вывески в ночном городе. Это создает непередаваемую атмосферу нахождения в реальном игровом клубе. Плюс глаза устают гораздо меньше.

Панель управления ресурса довольно простая и состоит из двух частей:

Верхняя часть над шапкой сайта – там расположено основное выпадающее меню (с профилем гемблера, игровым залом, техподдержкой и т. п.), раздел с акциями, играми и бонусами, а также кнопка регистрации. Нижняя часть под шапкой сайта – это своеобразный фильтр, позволяющий выбрать нужную категорию игр. Так, игрок может отобрать симуляторы по: популярности, новизне, производителю, типу и пр.

Помимо меню, на самой главной странице представлено несколько десятков популярных слотов от различных провайдеров.

Игровой ассортимент казино Лев

В онлайн клубе можно найти азартные развлечения на любой вкус, а именно:

Игровые автоматы – это обычные барабанные слоты, которые в свою очередь делятся на: классические (фруктовые) и современные. Первые отличаются стандартным набором символов (семерки, звезды, фрукты), звуками и отсутствием бонусных игр. Понравятся любителям старых одноруких бандитов. Второй тип слотов отличается наличием сюжета, тематических символов, оригинальным дизайном, подобранным под тематику музыкальным сопровождением и различными бонусами.

Настольные игры – это развлечения, действия которых происходит за игральным столом. К ним можно отнести: рулетки, покер, блэкджек, баккару и т. п. Данные симуляторы отличаются от игровых автоматов тем, что в них все зависит не только от удачи, но и умения гемблера. Например, в покере нужно просчитывать ходы и уметь оценивать свои шансы, иначе потеряешь большую часть прибыли.

Игры с живыми дилерами – это те же настолки, но уже реальные. Так, действие происходит в реальном игровом зале с настоящим крупье и другими игроками. Связь осуществляется через веб-камеру. Такие игры дают ощущение максимального реализма, позволяя ощутить себя в наземном казино, не выходя из дома.

Регулярно в казино добавляются новые симуляторы, пополняя коллекцию слот-машин в игровом зале.

В клубе Лев каждый пользователь может играть в игровые автоматы без регистрации, в пробной версии. Это позволит опробовать слот-машину и оценить свои шансы на победу.

Регистрация на портале

Для игры на реальные деньги, необходимо завести аккаунт. Это достаточно просто, нужно лишь:

В регистрационной форме указать свою электронную почту и придумать надежный пароль; Далее необходимо подтвердить почту, перейдя на сайт через пришедшее на указанный адрес письмо; В своем профиле нужно также указать некоторую информацию, а именно: имя и телефон; Ввести код из смс, подтвердив номер телефона.

Также нужно быть готовым, что вскоре администрация сайта может запросить подтверждение личности. Для этого гемблеру нужно будет отослать скан-копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

В случае если гемблер не предоставит данные для идентификации личности, счет игрока будет временно заморожен.

Подарки от казино

Для привлечения новых пользователей, а также вознаграждения постоянных игроков, казино делает гемблерам различные подарки.

Приветственные бонусы

Каждый только что зарегистрировавшийся игрок может рассчитывать на такие подарки.

Бонус Условия получения Вейджер 33 фриспина на игру в слоте Book of Ra Подтверждение почты и телефона Х35 +100% на первый депозит Пополнение счета от 100 рублей Х49 +75% на второй депозит Внесение денег на депозит от 100 рублей Х49 +50% на третий депозит Пополнение счета от 100 рублей Х49 +75% на четвертый депозит Внесение денег на депозит от 100 рублей Х49 +100% на пятый депозит Пополнение счета от 100 рублей Х49

Отметим, что за первые пять депозитов, помимо денег можно получить еще и фриспины. Для этого сумма пополнения должна быть не менее 500 рублей.

Регулярные бонусы

В течение игры гемблер может рассчитывать на постоянные подарки в виде:

Кэшбека до 20%;

Ежегодного подарка от казино на день рождение (фриспины или деньги);

Бонус в виде +5% на каждый депозит от 20 000 рублей;

Бонус в виде 50 фриспинов за каждое третье пополнение при помощи ваучера;

Деньги за выигрыши в турнирах, с призовым фондом в 1 млн. и более.

И многое другое (подробнее см. в соответствующем разделе).

Пополнение и вывод средств

В казино Лев игрок может осуществлять финансовые операции через: Piastrix, Kuno, Bitcoin, Perfect Money, Яндекст Деньги и некоторые другие платежные системы.

Пополнение счета

Чтобы пополнить счет нужно войти в свой аккаунт, затем:

Зайти в раздел «Касса»; Выбрать вкладку «Депозит»; Выбрать нужную платежную систему; Ввести сумму пополнения и нажать «Пополнить».

Гемблер будет перенаправлен на страницу соответствующей платежной системы, где и завершит эту операцию. Отметим, что все данные передаются через защищенный протокол SSL, что предотвращает риск похищения реквизитов кошелька злоумышленниками.

При пополнении счета нужно помнить о лимитах. Так, казино установило минимальный депозит в 100 рублей. Однако, платежная система может также наложить свои ограничения, увеличив его. Например, при пополнении через Биткоин минимальный депозит 2600 рублей. Максимальные лимиты устанавливаются только платежной системой. Для каждого способа пополнения он свой.

Вывод средств

Вывод денег осуществляется также через «Кассу». Игроку нужно лишь в этом разделе выбрать вкладку «Вывод» и указать нужную сумму. Перевод производиться на ту же платежную систему, которая использовалась при пополнении. При сумме вывода от 150 долларов (примерно 11 000 рублей) администрация попросит пройти верификацию, отослав скан-копию удостоверения личности. После этого, в течение 5-10 рабочих дней игрок получит выигранные средства.

Если сумма ставок в казино Лев меньше двойного размера депозита, администрация может взымать за вывод средств комиссию в 10%.

Стоит учесть, что выводить средства игрок может только с основного счета. Бонусные деньги можно получить только после их полного отыгрыша.

Техподдержка сайта

При возникновении вопросов, гемблер может обратиться в службу поддержки. Она работает круглосуточно и отвечает в течение 10-15 минут. Связаться с техподдержкой можно через:

Онлайн-чат;

Телеграмм;

Вайбер;

Заказав телефонный звонок (бесплатно).

Оператор отвечает на все вопросы, связанные с казино.

Мобильная версия сайта

Казино Лев имеет адаптативную мобильную версию, благодаря чему играть в онлайн клубе можно на любом смартфоне, айфоне или планшете. По функционалу мобильный сайт ничем не уступает полной версии. Отличается только расположение меню. Так, страницы с бонусами, игровым залом, поиском и техподдержкой переместились в нижнюю часть сайта. Меню с категориями же осталось там же, но так как оно все не вмещается на маленький экран смартфона, разработчика предусмотрели возможность его скролить.

Также в мобильной версии убрано часть лишних элементов, не несущих особой пользы, но занимающих место на странице и увеличивающих время загрузки сайта. Таким образом, мобильный сайт стал компактный, удобный и быстро загружаемый даже при мобильном интернете.

Отзывы реальных игроков

Насколько хорош данный онлайн клуб можно судить по отзывам довольных игроков. Вот несколько из них.

Татьяна

Казино Лев мне понравилось щедрыми бонусами и хорошей техподдержкой. Именно благодаря ей я смогла разобраться с тем, как пополнить счет. Единственный минус – время вывода довольно большое, целых 3 дня. Впрочем, мне спешить было некуда. В остальном все нравиться.

Олег

Я играю уже более 5 лет. За это время успел оценить десятки разных казино. Этот клуб вошел в список тех, в которых можно играть. Отдача слотов хорошая, бонусы тоже нормальные, также не заметил сбоев в работе сайта. Ну и самое главное честность клуба. Я сумел вывести на кошелек 1200 рублей, заработанных за неделю без каких-либо задержек.

Никита

Онлайн-клуб неплохой. Конечно, в список лучших я бы его не внес, но твердую «четверку» он заслужил однозначно. Есть большая часть моих любимых игр, удобный фильтр по категориям, возможность играть с мобильного устройства и хорошие стартовые бонусы.

Блокировка доступа

В некоторых регионах казино может быть недоступно из-за блокировки доступа со стороны провайдера. К счастью, этот запрет можно обойти. Ниже перечислены самые популярные способы.

ВПН

Это программа, которая позволяет замаскировать истинное местоположение игрока. Таким образом, игрок будет якобы находиться в месте, где казино Лев не под запретом, что позволит ему войти на сайт.

Установить ВПН можно двумя способами:

В качестве расширения для браузера – его можно загрузить из магазина приложений обозревателя, после чего останется только включить расширение; В качестве отдельной программы – скачивается из интернета, с сайта одного из ВПН, после чего устанавливается как обычное приложение.

Плюсы Минусы Казино всегда доступно по основному адресу. Бесплатная версия приложения ограничена, а то и вовсе недоступна Занимает минимум места на жестком диске Медленная загрузка страниц Не требует настройки

Браузер ТОР

Это обозреватель, который обеспечивает максимальную анонимность в интернете. Его ядро составляет браузер «Firefox», только немного переделанный. Как и ВПН он позволяет получить доступ к запрещенным сайтам.

Чтобы установить ТОР нужно:

Скачать его с официального сайта;

Установить на ПК;

Запустить.

Плюсы Минусы Казино всегда доступно по основному адресу Много ненужных функций Не требует настройки Медленная загрузка страниц Абсолютно бесплатен Нельзя использовать свой любимый браузер

Зеркало

Это альтернативный адрес сайта. Как известно, блокировка идет по ЮРЛ, соответственно, если URL поменять, доступ к казино вновь откроется. Проблема в том, что новые адреса со временем тоже блокируют, поэтому зеркала постоянно меняется. Найти актуальный новый адрес сайта можно, написав в техподдержку казино. Чтобы в дальнейшем не искать снова новое зеркало, рекомендуем подписаться на электронную рассылку.

Плюсы Минусы Не требует установки ПО Адрес зеркала постоянно меняется Не «режет» скорость интернета Бесплатно

Не нужно искать новое зеркало казино Лев на сторонних сайтах или в соц-сетях. Там могут дать ссылку на сайт клон, цель которого украсть личные данные и реквизиты платежной системы клиента.

Так стоит ли играть в казино Лев?

Если гемблер ценитель азарта и любит интересные акции, а также щедрые бонусы, то однозначно да. В данном клубе реально выиграть и вывести деньги, а также хорошо провести время, получив удовольствие от игры. Вся личная информация об игроке надежно зашифрована в базе данных и не подлежит передаче третьим лицам. Так что регистрируйтесь, пополняйте счет и начинайте свой путь к выигрышам!